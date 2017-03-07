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  • 07.03, 12:24

В МВД опровергли задержание пьяного полицейского на Ferrari в Москве

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В МВД опровергли задержание пьяного полицейского на Ferrari в Москве

В МВД опровергли задержание пьяного полицейского на Ferrari в Москве

В столичной полиции опровергли факт задержания полицейского, который якобы ездил в пьяном виде на Ferrari в центре Москвы. Задержанный не был сотрудником полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полицейскими оперуполномоченного, который якобы ехал на Ferrari в центре Москвы, будучи пьяным. Представитель пресс-службы столичного главка МВД между тем заявил РИА Новости, что задержанный водитель «не является и никогда не был сотрудником столичной полиции».

Из сообщения МВД: «Около 7 утра 5 марта в районе дома №15 по улице Малая Дмитровка инспектором ДПС столичной полиции был остановлен автомобиль Ferrari, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не является и никогда не был сотрудником столичной полиции».

По информации полиции, водитель отказался от освидетельствования, на мужчину составили административный протокол.

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