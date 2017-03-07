#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 12:24

В Японии признали невиновным россиянина, осужденного 20 лет назад

комментировать

В Японии признали невиновным россиянина, осужденного 20 лет назад

В Японии признали невиновным россиянина, осужденного 20 лет назад

Андрей Новосёлов был арестован в Японии в ноябре 1997 года за ношение оружия. Он провел в японской тюрьме два года, после чего вернулся на родину.

В 2013 году адвокаты потребовали пересмотра дела Новосёлова. Окружной суд Саппоро в ходе нового изучения обстоятельств ареста россиянина признал его невиновным, передает РИА Новости.

Сергей Коняев, третий секретарь генерального консульства РФ в Саппоро: «Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новосёлова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина».

Юридические защитники Новосёлова выяснили некоторые особенности дела, поэтому потребовали его пересмотреть. Было установлено, что россиянин хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль. Но инициатором этой сделки оказался не Новосёлов, а человек, сотрудничавший с местной полицией. Поэтому адвокаты потребовали признать незаконным этот метод ведения оперативной работы.

Между тем суд, который оправдал россиянина, не стал выносить определения методам ведения работы полиции.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru