В Японии признали невиновным россиянина, осужденного 20 лет назад

Андрей Новосёлов был арестован в Японии в ноябре 1997 года за ношение оружия. Он провел в японской тюрьме два года, после чего вернулся на родину.
В 2013 году адвокаты потребовали пересмотра дела Новосёлова. Окружной суд Саппоро в ходе нового изучения обстоятельств ареста россиянина признал его невиновным, передает РИА Новости.
Сергей Коняев, третий секретарь генерального консульства РФ в Саппоро: «Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новосёлова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина».
Юридические защитники Новосёлова выяснили некоторые особенности дела, поэтому потребовали его пересмотреть. Было установлено, что россиянин хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль. Но инициатором этой сделки оказался не Новосёлов, а человек, сотрудничавший с местной полицией. Поэтому адвокаты потребовали признать незаконным этот метод ведения оперативной работы.
Между тем суд, который оправдал россиянина, не стал выносить определения методам ведения работы полиции.
Сергей Коняев, третий секретарь генерального консульства РФ в Саппоро: «Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новосёлова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина».
Юридические защитники Новосёлова выяснили некоторые особенности дела, поэтому потребовали его пересмотреть. Было установлено, что россиянин хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль. Но инициатором этой сделки оказался не Новосёлов, а человек, сотрудничавший с местной полицией. Поэтому адвокаты потребовали признать незаконным этот метод ведения оперативной работы.
Между тем суд, который оправдал россиянина, не стал выносить определения методам ведения работы полиции.
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