Премьера на НТВ: новый детективный сериал «Свидетели»

С 20 марта на НТВ стартует сериал «Свидетели», в котором за расследование преступлений берутся агенты
Следственно-аналитического управления или просто САУ.
Над сюжетом работала творческая группа, которая создавала популярный сериал «След»: сценаристы Юрий Каменецкий и Эжен Щедрин, а также режиссер Юрий Харнас. Одним из режиссеров «Свидетелей» стал актер Михаил Богдасаров («Ясновидящая», «Семейный детектив» и др.).
По сюжету САУ возглавляет полковник Андрей Громов. Сотрудники управления занимаются розыском преступников и криминалистической экспертизой. Они изучают улики, строят доказательную базу, опрашивают свидетелей и проводят очные ставки в высокотехнологичном офисе, оборудованном по последнему слову техники. В их распоряжении допросные комнаты, камеры заключения, научная лаборатория, а также сканеры, тепловизоры, датчики движения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи. Агенты могут обнаружить на месте преступления не только отпечатки пальцев, но и следы электронных устройств, которые находились в момент убийства на этой территории. В этом сотрудникам САУ помогает передвижная лаборатория «Сканер», имеющая доступ к сотовым вышкам.
Эжен Щедрин, автор сценария: «Наш проект — это история про полицию ближайшего будущего. Все технологии, которые используют герои, основаны на существующих разработках спецслужб».
Руководитель отдела полковник Андрей Громов, которого играет актер Николай Сердцев, — целеустремленный и амбициозный человек. Во время расследований у него просыпается настоящий охотничий инстинкт, который помогает на шаг опережать преступника и направлять сотрудников. Кстати, Громов убежден, что над одним делом должны работать двое оперативников — мужчина и женщина. Согласно его теории, представители разных полов по-разному воспринимают и анализируют информацию, что позволяет получить более полную картину события.
Правая рука Громова — майор Олег Доронин.
Станислав Повольнов, актер: «Мне нравится мой герой. В его роли есть пространство для юмора. Почти в каждой серии у нас есть экшен: то бомбу надо разминировать, то прыгнуть с высоты. Для меня это не представляет особой сложности, ведь раньше я работал каскадером. Я наездник, фехтовальщик, умею держать оружие. Кстати, сотрудники САУ в кадре используют не макеты, а пневматическое оружие».
Еще один сотрудник команды Громова — психолог-физиолог, доктор наук Маргарита Корецкая. Специально для этой роли актриса Лора Резникова консультировалась с психологами силовых ведомств.
Лора Резникова, актриса: «Мне объясняли, что у психологов-дознавателей всегда есть личный мотив в поимке преступника. Это либо охота, как у Шерлока Холмса, либо желание оправдать даже самого страшного человека. Моя Маргарита именно такая, она старается во всем видеть светлое».
Премьера сериала «Свидетели» состоится на телеканале НТВ 20 марта.
По сюжету САУ возглавляет полковник Андрей Громов. Сотрудники управления занимаются розыском преступников и криминалистической экспертизой. Они изучают улики, строят доказательную базу, опрашивают свидетелей и проводят очные ставки в высокотехнологичном офисе, оборудованном по последнему слову техники. В их распоряжении допросные комнаты, камеры заключения, научная лаборатория, а также сканеры, тепловизоры, датчики движения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи. Агенты могут обнаружить на месте преступления не только отпечатки пальцев, но и следы электронных устройств, которые находились в момент убийства на этой территории. В этом сотрудникам САУ помогает передвижная лаборатория «Сканер», имеющая доступ к сотовым вышкам.
Эжен Щедрин, автор сценария: «Наш проект — это история про полицию ближайшего будущего. Все технологии, которые используют герои, основаны на существующих разработках спецслужб».
Руководитель отдела полковник Андрей Громов, которого играет актер Николай Сердцев, — целеустремленный и амбициозный человек. Во время расследований у него просыпается настоящий охотничий инстинкт, который помогает на шаг опережать преступника и направлять сотрудников. Кстати, Громов убежден, что над одним делом должны работать двое оперативников — мужчина и женщина. Согласно его теории, представители разных полов по-разному воспринимают и анализируют информацию, что позволяет получить более полную картину события.
Правая рука Громова — майор Олег Доронин.
Станислав Повольнов, актер: «Мне нравится мой герой. В его роли есть пространство для юмора. Почти в каждой серии у нас есть экшен: то бомбу надо разминировать, то прыгнуть с высоты. Для меня это не представляет особой сложности, ведь раньше я работал каскадером. Я наездник, фехтовальщик, умею держать оружие. Кстати, сотрудники САУ в кадре используют не макеты, а пневматическое оружие».
Еще один сотрудник команды Громова — психолог-физиолог, доктор наук Маргарита Корецкая. Специально для этой роли актриса Лора Резникова консультировалась с психологами силовых ведомств.
Лора Резникова, актриса: «Мне объясняли, что у психологов-дознавателей всегда есть личный мотив в поимке преступника. Это либо охота, как у Шерлока Холмса, либо желание оправдать даже самого страшного человека. Моя Маргарита именно такая, она старается во всем видеть светлое».
Премьера сериала «Свидетели» состоится на телеканале НТВ 20 марта.
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