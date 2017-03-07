WSJ: Трамп ужесточил политику в отношении России под аплодисменты европейцев

Администрация президента США Дональда Трампа приняла неожиданное решение ужесточить политику в отношении России, пишет The Wall Street Journal.
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Издание отмечает, что совсем недавно Трамп высказывался о России в примирительном тоне, а НАТО, напротив, критиковал. Однако после вступления в должность он назначил ряд помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля.
К примеру, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис недавно заявил, что США не заинтересованы в военном сотрудничестве с Россией и намерены выстраивать диалог с ней «с позиции силы». С жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая, как ожидается, займет должность советника Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.
Издание пишет, что изменение отношения к России «было встречено аплодисментами в Европе и вызвало тревогу в Москве». Один из европейских дипломатов даже заявил, что в выработке единой позиции по России достигнут «большой прогресс».
Впрочем, опрошенные эксперты пока не спешат с однозначными выводами. По их мнению, реальные намерения Трампа довольно трудно угадать.
Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги: «Думаю, преждевременно говорить, будто бы попыткам Трампа взаимодействовать с Москвой пришел конец. Это была его идея фикс во внешней политике, несмотря на то, что его кабинет и политические круги выступали против этого».
К примеру, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис недавно заявил, что США не заинтересованы в военном сотрудничестве с Россией и намерены выстраивать диалог с ней «с позиции силы». С жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая, как ожидается, займет должность советника Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.
Издание пишет, что изменение отношения к России «было встречено аплодисментами в Европе и вызвало тревогу в Москве». Один из европейских дипломатов даже заявил, что в выработке единой позиции по России достигнут «большой прогресс».
Впрочем, опрошенные эксперты пока не спешат с однозначными выводами. По их мнению, реальные намерения Трампа довольно трудно угадать.
Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги: «Думаю, преждевременно говорить, будто бы попыткам Трампа взаимодействовать с Москвой пришел конец. Это была его идея фикс во внешней политике, несмотря на то, что его кабинет и политические круги выступали против этого».
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