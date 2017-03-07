Темпы снижения инфляции в России превзошли прогнозы ЦБ

Инфляция в России начала снижаться быстрее, чем планировал Центробанк. Прогнозы действительно звучат хорошие, и, возможно, в этом году ЦБ сможет перевыполнить свой план.
По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4% в годовом выражении. К концу этого года ЦБ поставил задачу достичь уровня в 4%. И снижение пошло быстрее прогнозной динамики Банка России.
Как пишет РБК, февральский показатель оказался очень низким. Среди причин называют благоприятные внешнеэкономические и финансовые условия. В частности, нынешнее торможение роста цен и хороший урожай, а также повлияло укрепление рубля.
Как отмечает регулятор, покупка валюты Минфином вопреки ожиданиям к ослаблению курса не привела. Однако ЦБ считает, что делать выводы о будущей динамике инфляции пока рано. Но вероятность снижения ключевой ставки Банка России в первом полугодии сохраняется.
Как пишет РБК, февральский показатель оказался очень низким. Среди причин называют благоприятные внешнеэкономические и финансовые условия. В частности, нынешнее торможение роста цен и хороший урожай, а также повлияло укрепление рубля.
Как отмечает регулятор, покупка валюты Минфином вопреки ожиданиям к ослаблению курса не привела. Однако ЦБ считает, что делать выводы о будущей динамике инфляции пока рано. Но вероятность снижения ключевой ставки Банка России в первом полугодии сохраняется.
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