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  • 07.03, 10:53
Темпы снижения инфляции в России превзошли прогнозы ЦБ. Центробанк, инфляция, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Темпы снижения инфляции в России превзошли прогнозы ЦБ

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Темпы снижения инфляции в России превзошли прогнозы ЦБ

Темпы снижения инфляции в России превзошли прогнозы ЦБ

    Инфляция в России начала снижаться быстрее, чем планировал Центробанк. Прогнозы действительно звучат хорошие, и, возможно, в этом году ЦБ сможет перевыполнить свой план.

    По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4% в годовом выражении. К концу этого года ЦБ поставил задачу достичь уровня в 4%. И снижение пошло быстрее прогнозной динамики Банка России.

    Как пишет РБК, февральский показатель оказался очень низким. Среди причин называют благоприятные внешнеэкономические и финансовые условия. В частности, нынешнее торможение роста цен и хороший урожай, а также повлияло укрепление рубля.

    Как отмечает регулятор, покупка валюты Минфином вопреки ожиданиям к ослаблению курса не привела. Однако ЦБ считает, что делать выводы о будущей динамике инфляции пока рано. Но вероятность снижения ключевой ставки Банка России в первом полугодии сохраняется.

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