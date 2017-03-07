В российских загсах появились комнаты примирения для желающих развестись

Российские загсы встали на защиту брака. Там появились специальные комнаты примирения. Они предназначены для пар, которые хотят расстаться. Супругам предлагают выяснить отношения под присмотром специалиста, и в случае удачных переговоров отказаться от развода.

Комнаты примирения сейчас работают во всех казанских загсах. Посредник при бракоразводных спорах, медиатор, старается сделать так, чтобы муж и жена нашли выход из сложной ситуации.



Если в Казани через комнаты примирения уже прошли сотни поругавшихся пар, то для Новгородской области это дело новое. Приходится объяснять, что медиация и медитация — разные вещи.



Для того, чтобы договориться, нужно разговаривать друг с другом. Если не получается услышать друг друга вместе, нужен посредник, медиатор. Цель посредника — наладить коммуникацию между сторонами, чтобы они могли друг друга услышать.



В Казани переговорщиков готовят на базе местного университета. Их работа начинается, когда свадьба уже отпела и отплясала, а быть вместе до гробовой доски у молодых не получается. На тренингах медиаторов учат сохранять нейтральность и не давать советов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.