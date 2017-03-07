Российские саперы обучают сирийских солдат перед работой в Пальмире

За минувшие сутки Российский центр по примирению провел в Алеппо шесть гуманитарных акций. Местным жителям раздали хлеб и питьевую воду. Российские самолеты доставили в
Дэйр-эз-Зор больше 20 тонн продуктов по линии ООН. Российские саперы учат сирийских солдат обезвреживать взрывные устройства, которые оставили боевики. Только после очистки кварталов от мин и растяжек в город сможет вернуться мирная жизнь.
Это будет второй выпуск сирийских саперов, которые в ближайшее время отправятся в Пальмиру. Если в первом сирийском выпуске саперов было 56 военнослужащих, то в этом уже 93 человека. Сирийские офицеры говорят, что был жесткий отбор среди претендентов. И они знали, что именно им, скорее всего, выпадет особая честь.
Территория античного города велика. И уже понятно, что многие из руин буквально нашпигованы взрывными устройствами. Боевики готовились к полному уничтожению памятника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но стремительное наступление сирийской армии предотвратило разрушение Пальмиры.
Самые сложные участки в Пальмире будут разминированы российскими саперами. Ведь важно не только безопасное извлечение мин и фугасов, но и сохранность античных зданий. А дальше к россиянам присоединятся их сирийские коллеги. Выпуск второй группы сирийских саперов намечен на 19 марта.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
Территория античного города велика. И уже понятно, что многие из руин буквально нашпигованы взрывными устройствами. Боевики готовились к полному уничтожению памятника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но стремительное наступление сирийской армии предотвратило разрушение Пальмиры.
Самые сложные участки в Пальмире будут разминированы российскими саперами. Ведь важно не только безопасное извлечение мин и фугасов, но и сохранность античных зданий. А дальше к россиянам присоединятся их сирийские коллеги. Выпуск второй группы сирийских саперов намечен на 19 марта.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
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