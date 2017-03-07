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  • 07.03, 10:53

СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего открыть огонь по мирному населению

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СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего открыть огонь по мирному населению

СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего открыть огонь по мирному населению

СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего открыть огонь по мирному населению
  • Фото: sledcom.ru

    • Следователи установили личность командира ВСУ, причастного к обстрелам населенных пунктов Луганской области из комплексов «Точка-У».

    Следствие собрало доказательства, что украинские военные неоднократно применяли против мирного населения в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У» в 2014–2015 годах. Один из обстрелов произошел в населенном пункте Ровеньки. Следственный комитет РФ установил, что преступный приказ открыть огонь отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Фёдор Ярошевич.

    Следственный комитет РФ: «Именно он, как полагает следствие, 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибло трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения».

    Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к этому и другим преступлениям в Донбассе. В управлении отметили, что применение «Точки-У» вряд ли можно назвать случайным.

    Следственный комитет РФ: «Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что „Точка-У“ применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно. Поэтому очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления».

    В СК подчеркнули, что украинские военные нарушили Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

    Следственный комитет РФ: «Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы».

    Российские следователи продолжат фиксировать преступления ВСУ против мирных граждан Донбасса, их соотечественников.

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