СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего открыть огонь по мирному населению

Следователи установили личность командира ВСУ, причастного к обстрелам населенных пунктов Луганской области из комплексов «Точка-У ».

Следствие собрало доказательства, что украинские военные неоднократно применяли против мирного населения в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У» в 2014–2015 годах. Один из обстрелов произошел в населенном пункте Ровеньки. Следственный комитет РФ установил, что преступный приказ открыть огонь отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Фёдор Ярошевич.



Следственный комитет РФ: «Именно он, как полагает следствие, 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибло трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения».



Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к этому и другим преступлениям в Донбассе. В управлении отметили, что применение «Точки-У» вряд ли можно назвать случайным.



Следственный комитет РФ: «Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что „Точка-У“ применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно. Поэтому очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления».



В СК подчеркнули, что украинские военные нарушили Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны.



Следственный комитет РФ: «Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы».



Российские следователи продолжат фиксировать преступления ВСУ против мирных граждан Донбасса, их соотечественников.