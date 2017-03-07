Мертвого мужчину с простреленной головой обнаружили на северо-востоке Москвы

Тело молодого человека 1994 года рождения с огнестрельным ранением обнаружено на
северо-востоке столицы.
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Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено в 4-м Стрелецком проезде.
Из сообщения источника: «Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции с огнестрельным ранением головы обнаружено тело мужчины 1994 года рождения».
Тело было направлено в морг.
Из сообщения источника: «Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции с огнестрельным ранением головы обнаружено тело мужчины 1994 года рождения».
Тело было направлено в морг.
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