В Норильске водитель протащил полицейского по дороге, зажав его руки стеклом авто

Полицейские в Норильске задержали местного жителя, который на просьбу сотрудника ГИБДД предъявить документы, поднял стекло своей машины, зажал руки инспектора, и в таком состоянии протащил его несколько метров, а затем скрылся.
Как сообщили РИА Новости в краевом главке МВД, «установлено, что в Норильске наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения».
Из сообщения МВД: «Мужчина отказался подчиниться законным требованиям полицейского предъявить документы и попытался скрыться, зажав кисти рук одного из стражей порядка передним стеклом транспортного средства. Злоумышленник проехал несколько метров, прежде чем сотрудник полиции смог освободить руки».
В Следственном комитете сообщили в свою очередь, что машина была обнаружена в одном из дворов Норильска. Водитель установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».
Из сообщения МВД: «Мужчина отказался подчиниться законным требованиям полицейского предъявить документы и попытался скрыться, зажав кисти рук одного из стражей порядка передним стеклом транспортного средства. Злоумышленник проехал несколько метров, прежде чем сотрудник полиции смог освободить руки».
В Следственном комитете сообщили в свою очередь, что машина была обнаружена в одном из дворов Норильска. Водитель установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».
Комментарии