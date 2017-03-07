#ТЫСУПЕР!
Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 10:53

В Норильске водитель протащил полицейского по дороге, зажав его руки стеклом авто

1 комментарий

В Норильске водитель протащил полицейского по дороге, зажав его руки стеклом авто

В Норильске водитель протащил полицейского по дороге, зажав его руки стеклом авто

Полицейские в Норильске задержали местного жителя, который на просьбу сотрудника ГИБДД предъявить документы, поднял стекло своей машины, зажал руки инспектора, и в таком состоянии протащил его несколько метров, а затем скрылся.

Как сообщили РИА Новости в краевом главке МВД, «установлено, что в Норильске наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения».

Из сообщения МВД: «Мужчина отказался подчиниться законным требованиям полицейского предъявить документы и попытался скрыться, зажав кисти рук одного из стражей порядка передним стеклом транспортного средства. Злоумышленник проехал несколько метров, прежде чем сотрудник полиции смог освободить руки».

В Следственном комитете сообщили в свою очередь, что машина была обнаружена в одном из дворов Норильска. Водитель установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru