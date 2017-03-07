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  • 07.03, 09:22

СМИ: закон о единой российской нации будет переименован из-за «неготовности общества»

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СМИ: закон о единой российской нации будет переименован из-за «неготовности общества»

СМИ: закон о единой российской нации будет переименован <nobr>из-за</nobr> «неготовности общества»

Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта на первом же заседании.

Создать закон о единой российской нации и управлении межэтническими отношениями предложил в конце октября 2016 года завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проводил Владимир Путин. Президент эту идею одобрил и поручил президиуму совета подготовить законопроект до 1 августа.

Возглавляющий рабочую группу академик Валерий Тишков пояснил газете «Коммерсант», что общество не готово воспринять идею единой нации, поэтому решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики».

Валерий Тишков: «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название».

В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации», политику государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов.

По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.

Так, например, в национальных республиках высказывали опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. А казаки, наоборот, требовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке.

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