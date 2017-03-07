СМИ: закон о единой российской нации будет переименован из-за «неготовности общества»

Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта на первом же заседании.
Создать закон о единой российской нации и управлении межэтническими отношениями предложил в конце октября 2016 года завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проводил Владимир Путин. Президент эту идею одобрил и поручил президиуму совета подготовить законопроект до 1 августа.
Возглавляющий рабочую группу академик Валерий Тишков пояснил газете «Коммерсант», что общество не готово воспринять идею единой нации, поэтому решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики».
Валерий Тишков: «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название».
В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации», политику государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов.
По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.
Так, например, в национальных республиках высказывали опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. А казаки, наоборот, требовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке.
Возглавляющий рабочую группу академик Валерий Тишков пояснил газете «Коммерсант», что общество не готово воспринять идею единой нации, поэтому решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики».
Валерий Тишков: «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название».
В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации», политику государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов.
По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.
Так, например, в национальных республиках высказывали опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. А казаки, наоборот, требовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке.
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