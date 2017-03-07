Красноярский риелтор «заказала» свою клиентку

Красноярская полиция задержала
женщину-риелтора, заказавшую убийство своей клиентки.
Риелтор помогла продать квартиру 69-летней женщине и заняла у нее крупную сумму денег. Однако долг возвращать не захотела и заказала убийство кредитора.
Во вторник злоумышленницу и ее посредницу задержали с поличным при передаче денег «киллеру».
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщает УМВД по региону.
Во вторник злоумышленницу и ее посредницу задержали с поличным при передаче денег «киллеру».
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщает УМВД по региону.
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