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  • 07.03, 07:50

Красноярский риелтор «заказала» свою клиентку

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Красноярский риелтор «заказала» свою клиентку

Красноярский риелтор «заказала» свою клиентку

Красноярская полиция задержала женщину-риелтора, заказавшую убийство своей клиентки.

Риелтор помогла продать квартиру 69-летней женщине и заняла у нее крупную сумму денег. Однако долг возвращать не захотела и заказала убийство кредитора.

Во вторник злоумышленницу и ее посредницу задержали с поличным при передаче денег «киллеру».

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщает УМВД по региону.

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