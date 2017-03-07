Россия перечислила ООН около 78 млн долларов

Россия перевела в регулярный бюджет ООН более 77 миллионов долларов.
|
882
Об этом говорится в сообщении на сайте постоянного представительства РФ при ООН.
Из сообщения: «6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН».
Размер взносов в бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На настоящий момент крупнейшим спонсором организации остаются США, которые покрывают 22% расходов. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%, отмечает ТАСС.
Взносы за 2017 год на сегодня перечислили более 50 стран. Наибольшую сумму — почти $200 млн — внес Китай, наименьшую — Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая).
Из сообщения: «6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН».
Размер взносов в бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На настоящий момент крупнейшим спонсором организации остаются США, которые покрывают 22% расходов. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%, отмечает ТАСС.
Взносы за 2017 год на сегодня перечислили более 50 стран. Наибольшую сумму — почти $200 млн — внес Китай, наименьшую — Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая).
Комментарии