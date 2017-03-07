Журналисты из ДНР попали под огонь ВСУ на юге Донбасса

Минобороны ДНР сообщило об обстреле журналистов в населенном пункте Коминтерново.
Под минометный огонь со стороны украинских силовиков попала группа репортеров местного информационного агентства News Front. Один журналист получил контузию.
По данным «Интерфакса», обстрел велся из орудий калибром 122 мм, запрещенных минскими соглашениями.
Также в ведомстве подчеркнули, что ополчение продолжает соблюдать режим тишины. Власти Донецкой народной республики оказывают содействие журналистам для фиксации нарушений со стороны ВСУ по всей линии соприкосновения.
По данным «Интерфакса», обстрел велся из орудий калибром 122 мм, запрещенных минскими соглашениями.
Также в ведомстве подчеркнули, что ополчение продолжает соблюдать режим тишины. Власти Донецкой народной республики оказывают содействие журналистам для фиксации нарушений со стороны ВСУ по всей линии соприкосновения.
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