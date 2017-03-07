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  • 07.03, 06:20

Новак: Россия не планирует вступать в ОПЕК

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Новак: Россия не планирует вступать в ОПЕК

Новак: Россия не планирует вступать в ОПЕК

Россия не готова присоединиться к ОПЕК, но считает, что нужно развивать сотрудничество с этой организацией. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Мы сегодня, прямо скажу, не рассматриваем вариант вступления России в ОПЕК, но наше взаимодействие со странами — экспортерами нефти показало необходимость и целесообразность».

Он отметил, что отсутствие взаимодействия с ОПЕК в последние годы стоило мировой отрасли около $500 млрд инвестиций. Новак также рассказал, что обсудил с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азиз аль-Фалехом реализацию соглашения по сокращению добычи нефти. Оба министра оценили ее положительно.

Также они обсудили возможность участия инвестиций Саудовской Аравии — крупнейшего экспортера нефти в ОПЕК — в российских проектах, передает ТАСС.

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