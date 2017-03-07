Следователи ведут проверку в связи с нападением на психиатра в Бердске

Очередной случай нападения на медиков проверяют в Новосибирской области.
Инцидент произошел 28 февраля в больнице Бердска. На прием к психиатру пришел пациент, который начал вести себя агрессивно и нанес врачу удары в голову и тело.
Две медсестры попытались оттащить дебошира, однако мужчина избил и их, сообщает СУ СК по региону.
В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. В Минздраве для защиты сотрудников разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за эти действия.
Две медсестры попытались оттащить дебошира, однако мужчина избил и их, сообщает СУ СК по региону.
В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. В Минздраве для защиты сотрудников разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за эти действия.
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