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  • 07.03, 06:20

Следователи ведут проверку в связи с нападением на психиатра в Бердске

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Следователи ведут проверку в связи с нападением на психиатра в Бердске

Следователи ведут проверку в связи с нападением на психиатра в Бердске

Очередной случай нападения на медиков проверяют в Новосибирской области.

Инцидент произошел 28 февраля в больнице Бердска. На прием к психиатру пришел пациент, который начал вести себя агрессивно и нанес врачу удары в голову и тело.

Две медсестры попытались оттащить дебошира, однако мужчина избил и их, сообщает СУ СК по региону.

В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. В Минздраве для защиты сотрудников разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за эти действия.

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