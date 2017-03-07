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  • 07.03, 06:20

Российские дипломаты раскритиковали решение Канады по миссии на Украине

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Российские дипломаты раскритиковали решение Канады по миссии на Украине

Российские дипломаты раскритиковали решение Канады по миссии на Украине

Посольство РФ в Канаде назвало контрпродуктивным решение Оттавы о продлении военной миссии на Украине.

Из заявления посольства РФ в Канаде: «Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине контрпродуктивно и не содействует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями».


Подчеркивается, что Оттаве нужно «оказать давление» на Киев, чтобы Украина выполняла минские договоренности, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а не заниматься «военными авантюрами», передает ТАСС.

Накануне министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Оттава намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных.

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