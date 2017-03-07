Российские дипломаты раскритиковали решение Канады по миссии на Украине

Посольство РФ в Канаде назвало контрпродуктивным решение Оттавы о продлении военной миссии на Украине.
Из заявления посольства РФ в Канаде: «Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине контрпродуктивно и не содействует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями».
Подчеркивается, что Оттаве нужно «оказать давление» на Киев, чтобы Украина выполняла минские договоренности, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а не заниматься «военными авантюрами», передает ТАСС.
Накануне министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Оттава намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных.
Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 6 марта 2017 г.
Подчеркивается, что Оттаве нужно «оказать давление» на Киев, чтобы Украина выполняла минские договоренности, которые призваны урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, а не заниматься «военными авантюрами», передает ТАСС.
Накануне министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Оттава намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных.
Комментарии