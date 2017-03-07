Песков: истерика американских властей и СМИ вредит двусторонним отношениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN.
Он назвал фальшивыми циркулирующие в США слухи о том, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У нас нет ни малейшего намерения вмешиваться. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что истерика в общественном мнении, истерика в официальном Вашингтоне и в американских СМИ причиняет очень много вреда будущему наших двусторонних отношений».
Развернувшуюся в США антироссийскую кампанию, в ходе которой любые контакты с российской стороной представляются в негативном свете, Песков назвал «эмоциональным экстремизмом». По его словам, США являются «игроком номер один» на мировой арене, и России хотелось бы иметь дело со стабильным правительством в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что отношения двух стран со временем нормализуются, передает ТАСС.
Бездоказательные обвинения в адрес Москвы и пресловутых русских хакеров в попытках повлиять на выборы в США звучали на протяжении всей предвыборной кампании. Однако после инаугурации Дональда Трампа эта истерия приобрела угрожающие масштабы. Обвинения в контактах с Россией привели к отставке помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна, а сейчас под давлением находится глава Минюста Джефф Сешнс.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У нас нет ни малейшего намерения вмешиваться. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что истерика в общественном мнении, истерика в официальном Вашингтоне и в американских СМИ причиняет очень много вреда будущему наших двусторонних отношений».
Развернувшуюся в США антироссийскую кампанию, в ходе которой любые контакты с российской стороной представляются в негативном свете, Песков назвал «эмоциональным экстремизмом». По его словам, США являются «игроком номер один» на мировой арене, и России хотелось бы иметь дело со стабильным правительством в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что отношения двух стран со временем нормализуются, передает ТАСС.
Бездоказательные обвинения в адрес Москвы и пресловутых русских хакеров в попытках повлиять на выборы в США звучали на протяжении всей предвыборной кампании. Однако после инаугурации Дональда Трампа эта истерия приобрела угрожающие масштабы. Обвинения в контактах с Россией привели к отставке помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна, а сейчас под давлением находится глава Минюста Джефф Сешнс.
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