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  • 07.03, 04:48

Песков: истерика американских властей и СМИ вредит двусторонним отношениям

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Песков: истерика американских властей и СМИ вредит двусторонним отношениям

Песков: истерика американских властей и СМИ вредит двусторонним отношениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN.

Он назвал фальшивыми циркулирующие в США слухи о том, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У нас нет ни малейшего намерения вмешиваться. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что истерика в общественном мнении, истерика в официальном Вашингтоне и в американских СМИ причиняет очень много вреда будущему наших двусторонних отношений».

Развернувшуюся в США антироссийскую кампанию, в ходе которой любые контакты с российской стороной представляются в негативном свете, Песков назвал «эмоциональным экстремизмом». По его словам, США являются «игроком номер один» на мировой арене, и России хотелось бы иметь дело со стабильным правительством в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что отношения двух стран со временем нормализуются, передает ТАСС.

Бездоказательные обвинения в адрес Москвы и пресловутых русских хакеров в попытках повлиять на выборы в США звучали на протяжении всей предвыборной кампании. Однако после инаугурации Дональда Трампа эта истерия приобрела угрожающие масштабы. Обвинения в контактах с Россией привели к отставке помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна, а сейчас под давлением находится глава Минюста Джефф Сешнс.

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