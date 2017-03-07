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  • 07.03, 04:49

Новак: разведанных запасов нефти и газа России хватит минимум на 50 лет

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Новак: разведанных запасов нефти и газа России хватит минимум на 50 лет

Новак: разведанных запасов нефти и газа России хватит минимум на 50 лет

Россия располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость добычи составляет всего 10–15 долларов за баррель.

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил на энергетической конференции CERAWeek в США.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Я хочу сказать, что у нас в России большие запасы углеводородов — нефти, газа и угля. В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет, и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе в Арктике».

Говоря о влиянии санкций и низких цен на нефть на российские нефтегазовые компании, министр подчеркнул, что они сумели не только выстоять в сложной ситуации, но даже улучшить свои показатели, передает РИА Новости.

Также в рамках международной нефтегазовой конференции Новак провел встречу с представителями 13 мировых фондов и компаний. По его словам, инвесторы интересуются конкретными проектами в России, сообщает ТАСС.

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