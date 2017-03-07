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  • 07.03, 03:18
Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы. ДТП, Москва, гололед. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы

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Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы

Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы

Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы

    Несколько мелких ДТП произошло на участке Третьего транспортного кольца в районе Нижегородской улицы.

    Как сообщает ТАСС, около 23:00 произошла серия ДТП с участием двух-трех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Из-за аварий на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской улицы движение было серьезно затруднено.

    Накануне вечером столичные дороги превратились в настоящие катки из-за ледяного дождя. Вечером Москва встала в 8-балльных пробках.

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