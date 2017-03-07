Серия ДТП произошла на востоке обледеневшей Москвы

Несколько мелких ДТП произошло на участке Третьего транспортного кольца в районе Нижегородской улицы.
Как сообщает ТАСС, около 23:00 произошла серия ДТП с участием двух-трех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из-за аварий на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской улицы движение было серьезно затруднено.
Накануне вечером столичные дороги превратились в настоящие катки из-за ледяного дождя. Вечером Москва встала в 8-балльных пробках.
Из-за аварий на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской улицы движение было серьезно затруднено.
Накануне вечером столичные дороги превратились в настоящие катки из-за ледяного дождя. Вечером Москва встала в 8-балльных пробках.
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