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  • 07.03, 03:18

Радикал Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины

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Радикал Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины

Радикал Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины

Радикал Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины
  • Фото: Osman Karimov /facebook.com

    • Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко выступил против «вмешательства» США во внутренние дела страны, а также потребовал заключить военную сделку с Киевом и предоставить оборонительное оружие.

    На своей странице в Facebook Ляшко написал, что посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда на Украине и предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ, и это, по его мнению, является «бесцеремонным вмешательством во внутренние дела» страны. По словам радикала, на Украине нужно построить «жесткую вертикаль власти».

    Посольство США наполягає на створенні антикорупційного суду в Україні. Посольство США пропонує кандидатуру аудитора діял…

    Опубликовано Олегом Ляшко 6 марта 2017 г.

    Также Ляшко потребовал «от американских партнеров и союзников» заключить прямую военную сделку с Украиной и предоставить оборонительное оружие. Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования. Кстати, в конгрессе США предлагают вдвое урезать эти траты.

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