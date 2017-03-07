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  • 07.03, 01:47
Самая красивая деревня России может остаться без школы. Архангельская область, законодательство, образование, спецрепортаж Итогов дня, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самая красивая деревня России может остаться без школы

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Самая красивая деревня России может остаться без школы

Самая красивая деревня России может остаться без школы

    Госдума разрешила местным властям закрывать сельские школы, где мало учеников, без согласования с жителями. А чем это может обернуться для отдельных российских семей? Какой аргумент перевесит для чиновников — финансовая выгода или судьбы конкретных детей?

    В борьбу за знания, похоже, придется вступать некоторым жителям российской глубинки — родителям детей, которые учатся в сельских школах. Речь идет о тех школах, где учеников очень мало: так бывает, что в классных журналах пять, три, а то и две фамилии.

    Деревня Кимжа — это та, в которую доехать можно только зимой и весной, и та, в которой 78 жителей. А еще это самая красивая деревня страны. Если школу закроют, то тут выбор небольшой — либо 7 километров на лыжах в соседнее село, либо 70 — в школу-интернат. И домой — только на выходные раз в две недели.

    Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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