Самая красивая деревня России может остаться без школы

Госдума разрешила местным властям закрывать сельские школы, где мало учеников, без согласования с жителями. А чем это может обернуться для отдельных российских семей? Какой аргумент перевесит для чиновников — финансовая выгода или судьбы конкретных детей?
В борьбу за знания, похоже, придется вступать некоторым жителям российской глубинки — родителям детей, которые учатся в сельских школах. Речь идет о тех школах, где учеников очень мало: так бывает, что в классных журналах пять, три, а то и две фамилии.
Деревня Кимжа — это та, в которую доехать можно только зимой и весной, и та, в которой 78 жителей. А еще это самая красивая деревня страны. Если школу закроют, то тут выбор небольшой — либо 7 километров на лыжах в соседнее село, либо 70 — в школу-интернат. И домой — только на выходные раз в две недели.
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
Деревня Кимжа — это та, в которую доехать можно только зимой и весной, и та, в которой 78 жителей. А еще это самая красивая деревня страны. Если школу закроют, то тут выбор небольшой — либо 7 километров на лыжах в соседнее село, либо 70 — в школу-интернат. И домой — только на выходные раз в две недели.
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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