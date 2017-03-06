Московские улицы покрылись ледяной коркой

Ледяной дождь обрушился на столичный регион в понедельник, гололедица на московских улицах продержится до утра вторника.
Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «До 10:00 7 марта включительно в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения и сильная гололедица».
Коммунальные службы переведены в повышенную готовность, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, коммунальные службы обработают улицы противогололедными материалами, а тротуары и пешеходные зоны — мелкогравийной крошкой.
Как сообщает ТАСС, вечером в понедельник из-за непогоды на столичных дорогах образовались 8-балльные пробки. Пешеходам также не повезло: тротуары покрылись толстой коркой льда.
Коммунальные службы переведены в повышенную готовность, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, коммунальные службы обработают улицы противогололедными материалами, а тротуары и пешеходные зоны — мелкогравийной крошкой.
Как сообщает ТАСС, вечером в понедельник из-за непогоды на столичных дорогах образовались 8-балльные пробки. Пешеходам также не повезло: тротуары покрылись толстой коркой льда.
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