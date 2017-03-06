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  • 07.03, 00:16
Московские улицы покрылись ледяной коркой. Москва, гололед, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Московские улицы покрылись ледяной коркой

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Московские улицы покрылись ледяной коркой

Московские улицы покрылись ледяной коркой

Московские улицы покрылись ледяной коркой
  • Фото: tatu_48912002 /instagram.com

    • Ледяной дождь обрушился на столичный регион в понедельник, гололедица на московских улицах продержится до утра вторника.

    Из сообщения ГУ МЧС по Москве: «До 10:00 7 марта включительно в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения и сильная гололедица».

    Коммунальные службы переведены в повышенную готовность, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, коммунальные службы обработают улицы противогололедными материалами, а тротуары и пешеходные зоны — мелкогравийной крошкой.

    Как сообщает ТАСС, вечером в понедельник из-за непогоды на столичных дорогах образовались 8-балльные пробки. Пешеходам также не повезло: тротуары покрылись толстой коркой льда.


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