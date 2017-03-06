«Республиканцы» утвердили Фийона своим кандидатом на пост президента Франции

Политсовет французской партии «Республиканцы» подтвердил решение о выдвижении Франсуа Фийона кандидатом на пост президента.
В понедельник другой представитель «Республиканцев» Аллен Жюппе объявил об окончательном решении ни при каких обстоятельствах не участвовать в президентских выборах, передает «Интерфакс».
В итоге «Республиканцы» признали кандидатуру Фийона «единственной и легитимной».
Напомним, вокруг Фийона развернулся скандал из-за якобы фиктивного трудоустройства его жены Пенелопы его помощницей. Ходили слухи, что однопартийцы намерены убедить его покинуть президентскую гонку.
В итоге «Республиканцы» признали кандидатуру Фийона «единственной и легитимной».
Напомним, вокруг Фийона развернулся скандал из-за якобы фиктивного трудоустройства его жены Пенелопы его помощницей. Ходили слухи, что однопартийцы намерены убедить его покинуть президентскую гонку.
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