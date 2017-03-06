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  • 06.03, 22:44

Задержанные на Шри-Ланке россияне освобождены

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Задержанные на <nobr>Шри-Ланке</nobr> россияне освобождены

Задержанные на Шри-Ланке россияне освобождены

Задержанные на <nobr>Шри-Ланке</nobr> россияне освобождены

В ближайшее время все девять граждан РФ, которые были задержаны на Шри-Ланке на прошлой неделе, отправятся на родину.

В посольстве РФ в Коломбо сообщили, что россияне, которые попали под стражу на Шри-Ланке по обвинению в нарушении правил пребывания в стране, были освобождены. Как ожидается, завтра они уже будут на родине, передает РИА Новости.

Посольство РФ: «Все ранее задержанные граждане России находятся на свободе. В настоящее время идет их оформление на рейс в РФ. Они вылетят в ночь на вторник».

Полицейские заявились на виллу 27 февраля и без объяснения причин изъяли их паспорта. Попытки вернуть документы закончились тем, что россиян отправили в тюрьму для мигрантов.

Местные власти обвинили граждан РФ в нарушении закона о пребывании в стране. Сами россияне полагают, что причина в их бизнесе на острове. Трое из них владели фирмой, которая предоставляла услуги по обучению туристов катанию на серфинге. Остальные шестеро были задержаны за то, что пользовались услугами этой фирмы.

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