СМИ сообщили о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2004 году отдал приказ потопить судно, на котором, по его мнению, находились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом заявил экс-заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе в интервью местным СМИ.

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По словам Челидзе, изначально он и главком ВМС Грузии Зураб Иремадзе получили от Саакашвили приказ арестовать тогдашнего лидера Аджарии Аслана Абашидзе. Однако этот приказ выполнен не был.



Виктор Челидзе: «Потом Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить».



Этот приказ военные тоже исполнять отказались. Через два дня Зураб Иремадзе внезапно скончался.



В начале 2004 года Саакашвили заявлял, что приказал открывать огонь и топить все суда, которые попытаются в обход Тбилиси войти в Абхазию. Через несколько дней после этого заявления Абхазию посетили и Лужков, и Жириновский.