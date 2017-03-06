#ТЫСУПЕР!
Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.03, 22:45

СМИ сообщили о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым

2 комментария

СМИ сообщили о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым

СМИ сообщили о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2004 году отдал приказ потопить судно, на котором, по его мнению, находились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом заявил экс-заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе в интервью местным СМИ.

По словам Челидзе, изначально он и главком ВМС Грузии Зураб Иремадзе получили от Саакашвили приказ арестовать тогдашнего лидера Аджарии Аслана Абашидзе. Однако этот приказ выполнен не был.

Виктор Челидзе: «Потом Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить».

Этот приказ военные тоже исполнять отказались. Через два дня Зураб Иремадзе внезапно скончался.

В начале 2004 года Саакашвили заявлял, что приказал открывать огонь и топить все суда, которые попытаются в обход Тбилиси войти в Абхазию. Через несколько дней после этого заявления Абхазию посетили и Лужков, и Жириновский.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru