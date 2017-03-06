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  • 06.03, 21:14
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». автомобили, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

    Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей, которые облагают «налогом на роскошь». В список попадают машины, стоимость которых — от трех миллионов рублей.

    Для их владельцев вводится повышающий коэффициент к транспортному налогу — вплоть до тройного. В итоге они в среднем платят по 50 тысяч рублей в год.

    На этот раз список автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь», увеличился на 200 позиций — теперь их 900. Среди новичков — модели Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

    Добавим, что Федеральной налоговой службе считают, что 3 млн — это мало, особенно если учесть, что рубль подешевел. Поэтому предлагают повысить планку роскоши до 3, 5 млн рублей.

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