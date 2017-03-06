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  • 06.03, 21:14
Объявленный персоной нон грата посол КНДР покинул Малайзию. Малайзия, Северная Корея, дипломатия, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Объявленный персоной нон грата посол КНДР покинул Малайзию

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Объявленный персоной нон грата посол КНДР покинул Малайзию

Объявленный персоной нон грата посол КНДР покинул Малайзию

Объявленный персоной нон грата посол КНДР покинул Малайзию

    Сегодня грандиозный скандал между Малайзией и Северной Кореей получил дипломатическое продолжение.

    Куала-Лумпур покинул объявленный персоной нон грата посол КНДР Кан Чхоль. В аэропорту его осаждали толпы журналистов. Им дипломат заявил, что удручен происходящим. По его мнению, действия малазийцев перечеркивают историю двусторонних отношений.

    А в Пхеньяне «нежелательной персоной» сегодня был объявлен посол Малайзии. Ему дали 48 часов, чтобы улететь на родину.

    Скандал между двумя странами вспыхнул после убийства старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Его отравили прямо в аэропорту Куала-Лумпура сильнодействующим химическим веществом в середине февраля. Полиция по горячим следам задержала нескольких человек. Когда в покушении стали подозревать спецслужбы КНДР, посол Кан Чхоль обрушился на следствие с жесткой критикой, заявив, что выводы сделаны врагами северян.

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