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  • 06.03, 21:14
Смольный запретил делать ресторан в петербургском доме Берггольц. Санкт-Петербург, памятники, рестораны и кафе, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Смольный запретил делать ресторан в петербургском доме Берггольц

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Смольный запретил делать ресторан в петербургском доме Берггольц

Смольный запретил делать ресторан в петербургском доме Берггольц

    Двухлетняя борьба жителей дома №7 по улице Рубинштейна против открытия здесь ресторана закончилась их победой.

    Дом, построенный в 1932 году, известен тем, что в нем в предвоенные и блокадные годы жила поэтесса Ольга Бергольц. Его еще называли «слезой социализма». Характерная особенность здания в том, что оно возведено в стиле раннего конструктивизма и практически лишено звукоизоляции.

    Это и стало главной причиной протеста жителей против открытия здесь итальянского ресторана. Застройщик даже произвел незаконную перепланировку, которую пытался юридически оформить задним числом.

    Сегодня депутат городского парламента Борис Вишневский, который возглавил протестную борьбу жильцов, получил по этому поводу официальный ответ из Смольного. Чиновники городской администрации отказали в согласовании проектной документации.

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