Экс-чиновник Белого дома: Обама знал о прослушке Трампа

Президентские выборы в Америке давно прошли, а связанные с ними скандалы лишь разрастаются. Дональд Трамп на минувшей неделе обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных переговоров накануне выборов.
По словам Трампа, дело было в октябре, и спецслужбы мониторили телефоны в штаб-квартире тогда еще кандидата в президенты в Нью-Йорке. Разумеется, спецслужбы все отрицают, как и сам Барак Обама.
Кевин Льюис, пресс-секретарь Барака Обамы: «Ключевым правилом администрации Обамы являлось то, чтобы ни один сотрудник Белого дома никогда не вмешивался в независимые расследования, проводимые министерством юстиции. Как часть этой практики, ни Президент Обама, ни прочие официальные лица в Белом доме никогда не приказывали следить за любым из граждан США. Другие предположения просто ложны».
Формально все так. Белый дом, конечно, сам не требует начать слежку, этим в Америке занимается министерство юстиции, подконтрольное президенту. Так что непосредственный приказ Обама может и не отдавал, но вряд ли мог о нем не знать.
В случае с Трампом, судя по документам, дело было так: еще в июне 2016-го ФБР начало расследование связей помощников Трампа с российскими официальными лицами, но тогда суд прослушку телефонов в штаб-квартире кандидата от республиканцев не разрешил. А в октябре, как раз когда «Раша-гейт» в Америке уже набрал обороты, прослушку разрешили. Неизвестно, правда, как долго она длилась.
Марк Левин, экс-глава администрации президента США при Рональде Рейгане: «Вопрос уже не в том, шпионила ли администрация Обамы за предвыборной кампанией Трампа или конкретными помощниками, вопрос в масштабах этой слежки. Они были настолько агрессивны, что в октябре за считанные недели до выборов они вновь обратились за разрешением о прослушке.
А потом вдруг у нас происходят утечки из Белого дома о Флинне, о якобы ужасной встрече между Джеффом Сешнсом и русскими. И как бывший глава администрации Рональда Рейгана и генпрокурор США я вас уверяю, это методы полицейского государства, и Барак Обама все об этом знал».
Президенту Ричарду Никсону скандал с прослушкой штаба Демократической партии накануне выборов в 1972 году стоил кресла в Белом доме. Он был вынужден уйти в отставку. В нынешней Америке больше обсуждают мифическое влияние русских на выборы, нежели внутренние проблемы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Кевин Льюис, пресс-секретарь Барака Обамы: «Ключевым правилом администрации Обамы являлось то, чтобы ни один сотрудник Белого дома никогда не вмешивался в независимые расследования, проводимые министерством юстиции. Как часть этой практики, ни Президент Обама, ни прочие официальные лица в Белом доме никогда не приказывали следить за любым из граждан США. Другие предположения просто ложны».
Формально все так. Белый дом, конечно, сам не требует начать слежку, этим в Америке занимается министерство юстиции, подконтрольное президенту. Так что непосредственный приказ Обама может и не отдавал, но вряд ли мог о нем не знать.
В случае с Трампом, судя по документам, дело было так: еще в июне 2016-го ФБР начало расследование связей помощников Трампа с российскими официальными лицами, но тогда суд прослушку телефонов в штаб-квартире кандидата от республиканцев не разрешил. А в октябре, как раз когда «Раша-гейт» в Америке уже набрал обороты, прослушку разрешили. Неизвестно, правда, как долго она длилась.
Марк Левин, экс-глава администрации президента США при Рональде Рейгане: «Вопрос уже не в том, шпионила ли администрация Обамы за предвыборной кампанией Трампа или конкретными помощниками, вопрос в масштабах этой слежки. Они были настолько агрессивны, что в октябре за считанные недели до выборов они вновь обратились за разрешением о прослушке.
А потом вдруг у нас происходят утечки из Белого дома о Флинне, о якобы ужасной встрече между Джеффом Сешнсом и русскими. И как бывший глава администрации Рональда Рейгана и генпрокурор США я вас уверяю, это методы полицейского государства, и Барак Обама все об этом знал».
Президенту Ричарду Никсону скандал с прослушкой штаба Демократической партии накануне выборов в 1972 году стоил кресла в Белом доме. Он был вынужден уйти в отставку. В нынешней Америке больше обсуждают мифическое влияние русских на выборы, нежели внутренние проблемы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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