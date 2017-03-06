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  • 06.03, 21:14
В Петербурге начался суд по делу о мошенничестве в институте экспериментальной медицины. Санкт-Петербург, медицина, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге начался суд по делу о мошенничестве в институте экспериментальной медицины

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В Петербурге начался суд по делу о мошенничестве в институте экспериментальной медицины

В Петербурге начался суд по делу о мошенничестве в институте экспериментальной медицины

    На скамье подсудимых Петроградского районного суда — главврач и его заместитель, которые подделывали истории болезни и тем самым присваивали средства Фонда соцстрахования.

    Сегодня Петроградский районный суд начал ставить свой диагноз бывшим главврачу института экспериментальной медицины и его заместителю. Согласно обвинительному заключению, Олег Царёв и Вячеслав Ироносов в 2015 году вынудили подчиненных подделать 500 с лишним историй болезни.

    В результате Фонду обязательного медицинского страхования были выставлены почти 900 счетов. Нанесенный ущерб составил 11 с лишним миллионов рублей.

    На первом заседании защитник экс-главврача Олега Царёва ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Его клиент во всем сознался и возместил ущерб фонду ОМС. Однако суд посчитал, что раскаяния в данном случае недостаточно.

    Напомним: год назад сотрудники экономической полиции заинтересовались работой старейшего медицинского НИИ страны после письма одного из сотрудников премьеру Дмитрию Медведеву. В нем специалист пожаловался на то, что врачей института экспериментальной медицины заставляли фабриковать документы о лечении несуществовавших больных.

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