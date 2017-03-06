Автомобиль сбил женщину с двумя детьми в центре Москвы

Сразу две аварии, в которых пострадали дети, произошли сегодня в столице.
В центре Москвы легковой автомобиль сбил пожилую женщину и двух ее внуков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на пересечении Верхней Красносельской улицы и 4-го Красносельского переулка.
Из сообщения Госавтоинспекции: «Пострадавшим оказывают помощь врачи скорой, на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причину происшествия».
Также стало известно об аварии на 15-й Парковой улице. Там легковой автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске.
Из сообщения Госавтоинспекции: «Легковушка наехала на женщину, которая переходила дорогу с детской коляской возле дома №27. На место ЧП прибыли врачи скорой помощи, которые осматривают пострадавших».
В связи со сложными условиями — дождем и градом — дороги Москвы покрылись ледяной коркой. В столичной Госавтоинспекции призвали водителей повысить бдительность, соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными при проезде пешеходных переходов.
Из сообщения Госавтоинспекции: «Пострадавшим оказывают помощь врачи скорой, на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причину происшествия».
Также стало известно об аварии на 15-й Парковой улице. Там легковой автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске.
Из сообщения Госавтоинспекции: «Легковушка наехала на женщину, которая переходила дорогу с детской коляской возле дома №27. На место ЧП прибыли врачи скорой помощи, которые осматривают пострадавших».
В связи со сложными условиями — дождем и градом — дороги Москвы покрылись ледяной коркой. В столичной Госавтоинспекции призвали водителей повысить бдительность, соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными при проезде пешеходных переходов.
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