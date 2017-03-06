Валентина Терешкова получила в юбилей около 8 тысяч поздравительных открыток

Валентина Терешкова сегодня принимает поздравления со всей планеты, которую она сама летом 1963 года облетела на корабле
«Восток-6» 48 раз, став мировой звездой.
Чайка — это позывной Терешковой — открыла дорогу десяткам женщин, решившим покорить космос. Но именно она до сих пор остается единственной, кто провел эту миссию в одиночку, самостоятельно управляя кораблем.
Терешкова говорит, что и в свои 80 лет готова лететь хоть на Марс. А сегодня она позвала в отряд космонавтов еще и коллег по Госдуме.
Напротив Кремля в Доме Пашкова сегодня проходит торжественный вечер в честь Валентины Терешковой. Ранее президент поздравил первую женщину-космонавта с юбилеем. Глава государства подготовил для нее два подарка, связанных с ее позывным: бронзовую скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой».
Во время встречи Терешкова взяла инициативу в свои руки и перевела разговор с юбилейной темы на государственную. Она обсудила с президентом назначенного несколько месяцев назад и. о. губернатора на его малой родине — в Ярославской области.
В Государственной думе на открытии выставки «Чайка. Первый полет», где были представлены и фотографии 1963 года о подготовительном этапе, и первые газеты с отчетами, Валентина Владимировна больше говорила о космосе. Она говорила о сфере конкуренции двух сверхдержав в полетных программах, а также Терешкова предложила своим коллегам, действующим депутатам Госдумы, не бояться и попробовать записаться в отряд космонавтов. Желающие сразу откликнулись.
Валентина Терешкова: «Может быть, кто-то из депутатов к нам придет в отряд космонавтов?».
Владимир Жириновский: «Мы сразу даем вам — Дегтярёв Михаил Владимирович, выпускник Самарского аэрокосмического университета».
Валентина Терешкова: «Владимир Вольфович, вы же собирались со мной лететь?».
Владимир Жириновский: «Я — на Марс».
Валентина Терешкова: «Экипаж готов».
Валентине Терешковой сегодня передали около восьми тысяч поздравительных открыток, которые собирали ее однопартийцы в регионах. Свои пожелания писали и школьники, и те, кто помнят полет 1963 года. Первую женщину-космонавта поздравили и из-за океана. Символично, что это сделала женщина — астронавт NASA Николь Стотт. Самые теплые поздравления, по-видимому, Терешкова получила от своих российских коллег с орбиты МКС и тех, кто был с ней в первых отрядах космонавтов.
Олег Новицкий, летчик-космонавт и герой России: «Масштаб вашей личности потрясает, вы удивительная, уникальная , красивая женщина — космонавт, мать, бабушка, кумир десятков миллионов землян. Вам нет равных, и нам отсюда это отлично видно».
Алексей Леонов, космонавт и дважды герой России: «Валя, пожалуй, уже давно-давно Валентина Владимировна. Но я буду так, как твои внуки, как два мальчика тебя зовут, — Валя. Так правильно. Потому что ты ведешь себя, как Валя и в семье, и с товарищами. И пусть это будет всегда. Я хочу, Валь, тебя поздравить с серьезной датой. И хочу, чтобы ты была только здорова. И хочу, чтобы тебя дальше и дальше называли Валей. Это хорошо».
Валентина Терешкова остается не только единственной женщиной в мире, которая совершила полет в космос в одиночку, но она и рекордсменка среди всех 60 женщин, побывавших на орбите, по количеству улиц, названных в ее честь. Улица Терешковой есть в 28 городах. И сегодня власти одного из городов пообещали частично отремонтировать улицу ее имени.
Терешкова говорит, что и в свои 80 лет готова лететь хоть на Марс. А сегодня она позвала в отряд космонавтов еще и коллег по Госдуме.
Напротив Кремля в Доме Пашкова сегодня проходит торжественный вечер в честь Валентины Терешковой. Ранее президент поздравил первую женщину-космонавта с юбилеем. Глава государства подготовил для нее два подарка, связанных с ее позывным: бронзовую скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой».
Во время встречи Терешкова взяла инициативу в свои руки и перевела разговор с юбилейной темы на государственную. Она обсудила с президентом назначенного несколько месяцев назад и. о. губернатора на его малой родине — в Ярославской области.
В Государственной думе на открытии выставки «Чайка. Первый полет», где были представлены и фотографии 1963 года о подготовительном этапе, и первые газеты с отчетами, Валентина Владимировна больше говорила о космосе. Она говорила о сфере конкуренции двух сверхдержав в полетных программах, а также Терешкова предложила своим коллегам, действующим депутатам Госдумы, не бояться и попробовать записаться в отряд космонавтов. Желающие сразу откликнулись.
Валентина Терешкова: «Может быть, кто-то из депутатов к нам придет в отряд космонавтов?».
Владимир Жириновский: «Мы сразу даем вам — Дегтярёв Михаил Владимирович, выпускник Самарского аэрокосмического университета».
Валентина Терешкова: «Владимир Вольфович, вы же собирались со мной лететь?».
Владимир Жириновский: «Я — на Марс».
Валентина Терешкова: «Экипаж готов».
Валентине Терешковой сегодня передали около восьми тысяч поздравительных открыток, которые собирали ее однопартийцы в регионах. Свои пожелания писали и школьники, и те, кто помнят полет 1963 года. Первую женщину-космонавта поздравили и из-за океана. Символично, что это сделала женщина — астронавт NASA Николь Стотт. Самые теплые поздравления, по-видимому, Терешкова получила от своих российских коллег с орбиты МКС и тех, кто был с ней в первых отрядах космонавтов.
Олег Новицкий, летчик-космонавт и герой России: «Масштаб вашей личности потрясает, вы удивительная, уникальная , красивая женщина — космонавт, мать, бабушка, кумир десятков миллионов землян. Вам нет равных, и нам отсюда это отлично видно».
Алексей Леонов, космонавт и дважды герой России: «Валя, пожалуй, уже давно-давно Валентина Владимировна. Но я буду так, как твои внуки, как два мальчика тебя зовут, — Валя. Так правильно. Потому что ты ведешь себя, как Валя и в семье, и с товарищами. И пусть это будет всегда. Я хочу, Валь, тебя поздравить с серьезной датой. И хочу, чтобы ты была только здорова. И хочу, чтобы тебя дальше и дальше называли Валей. Это хорошо».
Валентина Терешкова остается не только единственной женщиной в мире, которая совершила полет в космос в одиночку, но она и рекордсменка среди всех 60 женщин, побывавших на орбите, по количеству улиц, названных в ее честь. Улица Терешковой есть в 28 городах. И сегодня власти одного из городов пообещали частично отремонтировать улицу ее имени.
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