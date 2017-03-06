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  • 06.03, 21:14
Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем. Крым, Нигерия, заложники, плен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем

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Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем

Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем

Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем

    Сегодня завершилась одиссея российских моряков, побывавших в плену у пиратов. На свою малую родину в Крым прилетели члены экипажа судна BBC Caribbean, месяц назад атакованного у берегов Нигерии. Переговоры об освобождении шли непрерывно, и в итоге семерых россиян и одного украинца удалось вызволить.

    Через общий выход к встречающим родственникам вышел только матрос Виталий Самохвалов. Остальные моряки постарались избежать общения с журналистами. Однако и Самохвалов оказался немногословен и сообщил лишь, что обращались с ними хорошо.

    Подробности освобождения моряков грузового судна BBC Caribbean представители компании-судовладельца держат в секрете.

    Нападения на сухогрузе никто не ожидал. Судно шло безопасным курсом, охрану не брали. Раньше пиратских атак в этом районе мирового океана не было.

    Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе: «Еще предстоит выяснить, каким образом пираты получили сведения о судне, которое идет и не находится в зоне береговой видимости. Экипаж тоже к этому не был готов».

    Мама Виталия Самохвалова спокойно ждала сына дома в Севастополе. Обычный рейс. Беспокойные пиратские воды остались с другой стороны Африки. Из ближайшего порта Виталий обещал позвонить.

    Вера Самохвалова: «Когда выходили из Саудовской Аравии, я была счастлива, что он пошел не вниз, где сомалийские пираты, а через Средиземное море».

    Месяц волнений, сложные переговоры судовладельцев с пиратами. Все эти дни родственники переживали и ждали хороших вестей из Нигерии.

    Севастопольские моряки не первый раз попадают в подобные переделки. Реагируют спокойно, говорят, что пираты — это романтическая часть их опасной профессии.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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