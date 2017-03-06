Вернувшиеся из нигерийского плена моряки отказались рассказывать о произошедшем

Сегодня завершилась одиссея российских моряков, побывавших в плену у пиратов. На свою малую родину в Крым прилетели члены экипажа судна BBC Caribbean, месяц назад атакованного у берегов Нигерии. Переговоры об освобождении шли непрерывно, и в итоге семерых россиян и одного украинца удалось вызволить.
Через общий выход к встречающим родственникам вышел только матрос Виталий Самохвалов. Остальные моряки постарались избежать общения с журналистами. Однако и Самохвалов оказался немногословен и сообщил лишь, что обращались с ними хорошо.
Подробности освобождения моряков грузового судна BBC Caribbean представители компании-судовладельца держат в секрете.
Нападения на сухогрузе никто не ожидал. Судно шло безопасным курсом, охрану не брали. Раньше пиратских атак в этом районе мирового океана не было.
Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе: «Еще предстоит выяснить, каким образом пираты получили сведения о судне, которое идет и не находится в зоне береговой видимости. Экипаж тоже к этому не был готов».
Мама Виталия Самохвалова спокойно ждала сына дома в Севастополе. Обычный рейс. Беспокойные пиратские воды остались с другой стороны Африки. Из ближайшего порта Виталий обещал позвонить.
Вера Самохвалова: «Когда выходили из Саудовской Аравии, я была счастлива, что он пошел не вниз, где сомалийские пираты, а через Средиземное море».
Месяц волнений, сложные переговоры судовладельцев с пиратами. Все эти дни родственники переживали и ждали хороших вестей из Нигерии.
Севастопольские моряки не первый раз попадают в подобные переделки. Реагируют спокойно, говорят, что пираты — это романтическая часть их опасной профессии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Подробности освобождения моряков грузового судна BBC Caribbean представители компании-судовладельца держат в секрете.
Нападения на сухогрузе никто не ожидал. Судно шло безопасным курсом, охрану не брали. Раньше пиратских атак в этом районе мирового океана не было.
Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе: «Еще предстоит выяснить, каким образом пираты получили сведения о судне, которое идет и не находится в зоне береговой видимости. Экипаж тоже к этому не был готов».
Мама Виталия Самохвалова спокойно ждала сына дома в Севастополе. Обычный рейс. Беспокойные пиратские воды остались с другой стороны Африки. Из ближайшего порта Виталий обещал позвонить.
Вера Самохвалова: «Когда выходили из Саудовской Аравии, я была счастлива, что он пошел не вниз, где сомалийские пираты, а через Средиземное море».
Месяц волнений, сложные переговоры судовладельцев с пиратами. Все эти дни родственники переживали и ждали хороших вестей из Нигерии.
Севастопольские моряки не первый раз попадают в подобные переделки. Реагируют спокойно, говорят, что пираты — это романтическая часть их опасной профессии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Комментарии