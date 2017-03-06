В Магадане спасли около 30 рыбаков с отколовшихся льдин

Магаданские спасатели доставили на берег порядка 30 рыбаков, которые на отколовшихся льдинах дрейфовали в открытом море. В регионе произошло резкое потепление, но любителей зимней ловли это не останавливает. Самое удивительное, что многие отказывались подниматься на катер МЧС и до последнего пытались спасти свои автомобили, которые медленно уходили под воду.

Любители рыбалки даже не догадывались, что она может обернуться таким экстримом. С замиранием сердца все ждали клева, но в какой-то момент тишину в заливе нарушил громкий треск. Лед в считаные секунды начал расходиться. Люди бросились спасаться. Минуты не прошло, как в бухте образовалась огромная трещина. Помогая друг другу, они делали все, чтобы скорее оказаться в безопасном месте.



Рыбаки сняли на камеру мобильного телефона, как лед буквально на глазах превратился в крошку. Несколько автомобилей мгновенно ушли под воду. К счастью, в салоне в этот момент никого не было.



Не все смогли выбраться самостоятельно. Застрявшие вызвали спасателей. В течение суток сотрудники МЧС сняли со льдин около тридцати человек. А потом сами оказались в ловушке. Судно на воздушной подушке попало в ледяные тески.



Спасатели поясняют: эта ситуация с нарушением ледового припая — для Магадана дело обычное, но не в марте, а примерно в середине апреля. Поэтому она стала полной неожиданностью для рыбаков. Ледоход начался из-за резкого потепления и сильного ветра.



По прогнозам синоптиков, в Магаданскую область идет очередной теплый циклон. И оставшийся ледяной припай в таких условиях долго не продержится. Спасатели усиливают контроль за переправами и просят рыбаков быть крайне осторожными.