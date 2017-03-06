Группа HIM объявила о распаде

Музыканты отправятся в прощальное турне, в рамках которого посетят и Россию.
О своем решении завершить концертную деятельность группа HIM сообщила на своей странице в Facebook.
Вилле Валло, вокалист: «После четверти века Любви и Металла мы чувствуем, что HIM изжил свой неправдоподобный путь, и пришла пора освободить место для знаков, запах и звуков, которые еще не изучены. Мы завершили картину, решили головоломку и повернули ключ. Спасибо вам».
Финальный тур начнется 14 июня в Барселоне, а завершится 17 декабря в Лондоне. Музыканты выступят с концертами и в России — 24 и 15 ноября в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге и 26 ноября в Москве в Stadium Live.
Группа HIM образовалась в 1991 году в Хельсинки. Всемирная популярность к музыкантам пришла в 2000 году после того, как вышел альбом Razorblade Romance. Коллектив неоднократно выступал в России. Свой стиль они характеризовали как love metal. Последний студийный альбом HIM вышел в 2013-м. Сейчас музыканты заняты в своих сольных проектах.
Вилле Валло, вокалист: «После четверти века Любви и Металла мы чувствуем, что HIM изжил свой неправдоподобный путь, и пришла пора освободить место для знаков, запах и звуков, которые еще не изучены. Мы завершили картину, решили головоломку и повернули ключ. Спасибо вам».
Финальный тур начнется 14 июня в Барселоне, а завершится 17 декабря в Лондоне. Музыканты выступят с концертами и в России — 24 и 15 ноября в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге и 26 ноября в Москве в Stadium Live.
Группа HIM образовалась в 1991 году в Хельсинки. Всемирная популярность к музыкантам пришла в 2000 году после того, как вышел альбом Razorblade Romance. Коллектив неоднократно выступал в России. Свой стиль они характеризовали как love metal. Последний студийный альбом HIM вышел в 2013-м. Сейчас музыканты заняты в своих сольных проектах.
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