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  • 06.03, 18:12
В Петербурге рассказали о плюсах нового закона о долевом строительстве. Санкт-Петербург, дольщики, законодательство, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге рассказали о плюсах нового закона о долевом строительстве

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В Петербурге рассказали о плюсах нового закона о долевом строительстве

В Петербурге рассказали о плюсах нового закона о долевом строительстве

    Сегодня в Петербурге руководители строительных фирм и чиновники профильного комитета совместно решали, как работать с дольщиками по-новому.

    Изменения создают дополнительные барьеры для застройщиков. Новые поправки в закон о долевом строительстве позволяют отсеивать недобросовестных игроков рынка еще на стадии выдачи разрешений.

    Сейчас в Петербурге 27 проблемных строек, поэтому новые поправки в комитете излишними не считают. Хотя признают: заполнение необходимой декларации теперь займет больше времени.

    С 1 июля начнут действовать и ужесточенные требования к минимальному размеру уставного капитала фирмы, которой будет позволено привлекать средства граждан. Он будет зависеть от объема стройки.

    Чем выше благосостояние застройщика, тем больше квадратных метров ему разрешат возвести. Также с 1 июля вводится единый реестр строительных фирм. Он будет работать как государственный информационный ресурс.

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