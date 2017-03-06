В Петербурге рассказали о плюсах нового закона о долевом строительстве

Сегодня в Петербурге руководители строительных фирм и чиновники профильного комитета совместно решали, как работать с дольщиками по-новому .

Изменения создают дополнительные барьеры для застройщиков. Новые поправки в закон о долевом строительстве позволяют отсеивать недобросовестных игроков рынка еще на стадии выдачи разрешений.



Сейчас в Петербурге 27 проблемных строек, поэтому новые поправки в комитете излишними не считают. Хотя признают: заполнение необходимой декларации теперь займет больше времени.



С 1 июля начнут действовать и ужесточенные требования к минимальному размеру уставного капитала фирмы, которой будет позволено привлекать средства граждан. Он будет зависеть от объема стройки.



Чем выше благосостояние застройщика, тем больше квадратных метров ему разрешат возвести. Также с 1 июля вводится единый реестр строительных фирм. Он будет работать как государственный информационный ресурс.