Пьяный мужчина с мечом напал на прохожих на востоке Москвы

Полицейские задержали пьяного мужчину, напавшего с мечом на прохожих на востоке Москвы, заведено уголовное дело.
Как сообщает столичный главк МВД, «в отдел полиции поступило сообщение от мужчины по факту угрозы убийством его знакомому неизвестным лицом».
Из сообщения полиции: «Заявитель рассказал, что на Зелёном проспекте к нему и его приятелю подошел неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на меч, порезав ему куртку».
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный японский меч. Согласно сообщению, подозреваемым является 26-летний мужчина. По факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Из сообщения полиции: «Заявитель рассказал, что на Зелёном проспекте к нему и его приятелю подошел неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на меч, порезав ему куртку».
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный японский меч. Согласно сообщению, подозреваемым является 26-летний мужчина. По факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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