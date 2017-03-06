Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь 25-летия дипотношений

Экспозиция в МИД РФ посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Баку.

Открыли выставку в Москве главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров. Посетители смогут увидеть архивные документы и фотографии. По словам Лаврова, экспонаты помогут проследить, как развивалось стратегическое партнерство Москвы и Баку.



Кроме того, министры провели переговоры, на которых обсуждался весь спектр двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.



Сергей Лавров: «Подробно говорили о каспийской проблематике. Рассчитываем, что на предстоящем совещании министров иностранных дел прикаспийских государств удастся завершить работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и подготовить ряд других документов для глав государств, которые планируют провести очередной Каспийский саммит в Казахстане».



Также на переговорах министры обсудили предстоящий осенью в Ставрополе восьмой межрегиональный форум России и Азербайджана. Главы МИД сошлись на том, что мероприятие нужно провести максимально эффективно.

