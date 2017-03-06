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  • 06.03, 18:12
Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь 25-летия дипотношений. Азербайджан, Лавров, МИД РФ, выставки и музеи, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь 25-летия дипотношений

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Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь <nobr>25-летия</nobr> дипотношений

Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь 25-летия дипотношений

Главы МИД РФ и Азербайджана открыли выставку в честь <nobr>25-летия</nobr> дипотношений

    Экспозиция в МИД РФ посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Баку.

    Открыли выставку в Москве главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров. Посетители смогут увидеть архивные документы и фотографии. По словам Лаврова, экспонаты помогут проследить, как развивалось стратегическое партнерство Москвы и Баку.

    Кроме того, министры провели переговоры, на которых обсуждался весь спектр двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

    Сергей Лавров: «Подробно говорили о каспийской проблематике. Рассчитываем, что на предстоящем совещании министров иностранных дел прикаспийских государств удастся завершить работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и подготовить ряд других документов для глав государств, которые планируют провести очередной Каспийский саммит в Казахстане».

    Также на переговорах министры обсудили предстоящий осенью в Ставрополе восьмой межрегиональный форум России и Азербайджана. Главы МИД сошлись на том, что мероприятие нужно провести максимально эффективно.

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