Битва за подвал: как петербуржцы отстаивают свои права собственников

Федеральные законодатели внесли изменения в Жилищный кодекс, и теперь подвалы окончательно стали общедомовым имуществом без права аренды. Принятые поправки регламентируют новую маркировку сотен квадратных метров подвальных помещений и освобождают жильцов от статуса заложников ситуации.

До внесения изменений в законодательство подвалы сдавали предпринимателям, те их перепланировали и использовали как коммерческие помещения. Причем в похожей ситуации оказывались и жители спальных районов, и элитных кварталов.



Так, в Петербурге, в доме №14 на улице Маршала Говорова, подвал недоступен жителям. Что творится в самом подвале можно увидеть только через глазок. Собственник этой части нежилого помещения внутрь никого не пускает. Но, по словам председателя ТСЖ, которой однажды удалось заглянуть за закрытую дверь, там полным ходом идут работы.



Екатерина Морозова, председатель правления ТСЖ «Онега»: «Там всё снесено, ливневая канализация стоит на кирпичах, технические помещения все разрушены, трубы и коммуникации висят абсолютно без крепления. Получается одно большое пространство без технических помещений».



В подвале находятся общедомовые коммуникации. Обслуживать и ремонтировать их ТСЖ не может. На письма владелец помещения не отвечает, на месте не появляется и, видимо, вообще не настроен на разговор.



Мария Строганова, жительница дома 14 по улице Маршала Говорова: «Моя квартира располагается прямо над ними. И с лета, с июля, там происходит постоянная долбежка стен, сверление, постукивание. Происходит это в формате выходных и праздничных дней по ночам. Полиция ничего не делает».



Достучаться до собственника пытались и с помощью жилищной инспекции, и районной администрации. Межведомственная комиссия в конце февраля осмотрела помещения и вынесла решение: ремонт ведется, перепланировка самовольная, работы прекратить. Но владелец проигнорировал это предписание.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова о том, как жители всеми законными способами бьются за подвалы своих домов. Подробнее — в репортаже.