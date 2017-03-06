В Египте отпустили россиянина, которого заподозрили в провозе взрывного устройства

Российский гражданин, задержанный правоохранителями в аэропорту египетского города Александрия, отпущен на свободу.
В посольстве России в Каире сообщили, что россиянин уже покинул арабскую республику, передает РИА Новости.
Посольство РФ: «Его отпустили. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Сейчас он уже улетел из Египта».
На прошлой неделе египетские СМИ сообщили, что в воздушной гавани Александрии Борг эль-Араб был задержан россиянин за попытку провоза взрывного устройства. Между тем некоторые издания утверждали, что у него в багаже нашли муляж гранаты.
Российские дипломаты незамедлительно связались с египетской стороной, чтобы прояснить ситуацию. Информация о том, что у россиянина было взрывное устройство или муляж, не подтвердилась.
Посольство РФ: «Его отпустили. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Сейчас он уже улетел из Египта».
На прошлой неделе египетские СМИ сообщили, что в воздушной гавани Александрии Борг эль-Араб был задержан россиянин за попытку провоза взрывного устройства. Между тем некоторые издания утверждали, что у него в багаже нашли муляж гранаты.
Российские дипломаты незамедлительно связались с египетской стороной, чтобы прояснить ситуацию. Информация о том, что у россиянина было взрывное устройство или муляж, не подтвердилась.
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