В Ленобласти водитель рейсового автобуса проигнорировал инвалидов-колясочников

В одной из транспортных компаний Петербурга разбираются, как можно было проехать мимо остановки, где ожидали автобуса инвалиды-колясочники .

Возможно, в ближайшее время этим вопросом займутся и компетентные органы. Ведь оставленные мерзнуть на остановке в Вартемягах люди с ограниченными возможностями написали заявления в прокуратуру и комитет по транспорту. Они утверждают, что 25 февраля поздно вечером водитель рейсового автобуса якобы намеренно не остановился, заметив инвалидов.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв разыскал ту самую машину и того самого водителя.



Эта остановка, когда на улице 0, для колясочников, словно неприступная крепость. Тут и скользко, и бордюрный камень такой, что без помощи не заедешь и в салон автобуса не заберешься. Вечером же 25 февраля в Вартемягах было минус 10. Но колясочники Алексей и Елена с сопровождавшими их на протяжении часа пропускали неприспособленные маршрутки, ожидая приезда большого автобуса, оборудованного выдвижной аппарелью.



Владимир Тимохин, сопровождавший инвалидов-колясочников: «Когда автобус начал подъезжать, я рукой начал махать, чтобы он подъехал поближе. Он подъехал от бордюра на расстоянии метра. Я подумал, как буду затаскивать. Но он приостановился, а потом дал газу и уехал».



Людмила Тимохина, сопровождавшая инвалидов-колясочников: «Сначала мы обрадовались, что подошел автобус, а он начал уезжать. Я бежала за ним. Все махали водителю».



Даже по фото Алексея и Елены после еще одного часа на морозе можно судить о том, как себя чувствовали колясочники. Это еще хорошо, что их провожали родители друга, у которого в Вартемягах они гостили. Инвалиды уверены: были бы одни, последствия оказались бы серьезнее ангины и переохлаждения.



Ошарашенные таким отношением инвалиды и их сопровождающие едва смогли запомнить цифры госномера автобуса и даже не заметили, каким именно маршрутом он следовал. Но организации, контролирующей перевозчиков, и этого хватило, чтобы определить, какая именно машина и как проезжала мимо остановки в Вартемягах. ГЛОНАСС всё видит.



Роман Агапитов, руководитель пресс-службы СПбГКУ «Организатор перевозок»: «Он снизил скорость до 4 километров в час в 20:08:06, а когда он начал разгоняться, было 20:08:19. Было 13 секунд между двумя контрольными точками. Данного времени вполне бы хватило для остановки автобуса».



Иными словами, очевидно, что, подъезжая к остановке, водитель снизил скорость до минимальной и, вполне возможно, действительно остановился. Правда, совсем ненадолго. Вот, как сам сотрудник транспортной компании, которого попросили написать объяснительную, сегодня вспоминает произошедшее.



Сергей Бирюков, водитель автобуса N 433 (транспортная компания ООО «Пальмира»): «Я остановился, открыл среднюю дверь. Мужчина-инвалид увидел, что автобус высокопольный, в середине салона стоит поручень. Он махнул рукой, мол, проезжайте. Остальные пассажиры в автобус не сели. Я закрыл двери и уехал».

Алексей Кузьмин, инвалид I группы: «Мы увидели автобус, обрадовались. Мы замахали ему, делали знаки, чтобы он к нам подъехал ближе. Он почти остановился, медленно проследовал и уехал».



Вполне вероятно, что в этой истории вовсе и нет цинизма и равнодушия. Активную жестикуляцию колясочников и сопровождающих водитель мог принять за предложение проехать без остановки. Другое дело, что возможность помочь инвалиду в любом случае зависит от желания.



Здесь в этой истории возникает очень важная и интересная деталь. В итоге с этой остановки колясочников забрала обыкновенная маршрутка, не имеющая специального оборудования. Просто люди в ней отнеслись к инвалидам по-человечески.