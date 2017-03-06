Из желудка живой черепахи извлекли 5 кг монет из разных стран

В таиландском зоопарке проведена уникальная операция на живой гигантской морской черепахе, позволившая извлечь из ее желудка пять килограммов монет из разных государств мира.

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Как сообщают местные СМИ, черепаха долгие годы жила в зоопарке в провинции Чонбури, который пользуется популярностью у туристов. Гости из других стран бросали монетки в бассейн с морскими черепахами, руководствуясь легендой, что этот жест позволит однажды снова вернуться в Таиланд.



Некоторое время назад сотрудники зоопарка заметили, что один бок черепахи перевешивает во время плавания. С помощью рентгена удалось установить, что желудок животного наполнен инородными телами круглой формы. Как оказалось, это были монеты, которые черепаха глотала многие годы.



Операция была проведена успешно, монеты из желудка были полностью извлечены. В настоящее время черепаха находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничего не угрожает.