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  • 06.03, 18:12
«Лыжи мечты»: петербургские инвалиды начинают покорять снежные склоны. Ленинградская область, благотворительность, горные лыжи, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Лыжи мечты»: петербургские инвалиды начинают покорять снежные склоны

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«Лыжи мечты»: петербургские инвалиды начинают покорять снежные склоны

«Лыжи мечты»: петербургские инвалиды начинают покорять снежные склоны

    В Ленобласти в рамках всероссийского проекта с инвалидами занимаются профессиональные тренеры по горнолыжному спорту.

    Инструкторы готовят трассу для своих подопечных. Ощущение, будто горный слалом для детей. Кругом разноцветные палки, обручи, кубы. Только и объезжай с ветерком. Но не получается. Многим ребятам, как и маленькой Насте, из-за особенностей развития не то что проехать по прямой, тяжело устоять на ногах.

    Мгновение — и Настя перестает бояться. Все эти игрушки и контрастные шарики-кубики помогают сначала преодолеть психологический барьер. Девочке помогают надеть лыжи, поднимают на склон и плавно спускают вниз. А сверху перед ее глазами продолжают сыпаться разноцветные предметы. Так через игру она параллельно фокусирует внимание и занимается спортом.

    Любовь Савлакова, шеф-инструктор программы «Лыжи мечты»: «Ребенка с поддержкой начинают просто скатывать с горки. У него организм уже работает на равновесие. У него есть устойчивая база: это жесткие ботинки, которые его держат, и лыжи. И него будет тренировка мозжечка, тренировка баланса, тонуса мышц. И он потенциально может ходить, и он это сделает».

    С одинаковым успехом методика так называемой пассивной активности помогает поддерживать и взрослый организм. Причем лечебные упражнения почти такие же, как и у детей. Правда, двигаются со склона люди уже не за игрушками, а за результатом.

    Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет о том, как домчаться к мечте на лыжах.

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