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  • 06.03, 18:12
Сергей Иванов — младший возглавил «Алросу». компании, Медведев, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сергей Иванов — младший возглавил «Алросу»

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Сергей Иванов — младший возглавил «Алросу»

Сергей Иванов — младший возглавил «Алросу»

Сергей Иванов — младший возглавил «Алросу»

    Новым главой алмазодобывающего концерна «Алроса» стал Сергей Иванов — младший. Это сын спецпредставителя президента Сергея Иванова.

    На этом посту он сменил Андрея Жаркова. Как сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым, он уже подписал директиву на этот счет. Глава правительства пожелал новому руководителю компании успехов «в этой непростой работе».

    Сергею Иванову 36 лет. Ранее он работал вице-президентом «Сбербанка», возглавлял страховую компанию «Согаз» и был зампредом правления «Газпромбанка».

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