Новым главой алмазодобывающего концерна «Алроса» стал Сергей Иванов — младший. Это сын спецпредставителя президента Сергея Иванова.

На этом посту он сменил Андрея Жаркова. Как сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым, он уже подписал директиву на этот счет. Глава правительства пожелал новому руководителю компании успехов «в этой непростой работе».



Сергею Иванову 36 лет. Ранее он работал вице-президентом «Сбербанка», возглавлял страховую компанию «Согаз» и был зампредом правления «Газпромбанка».