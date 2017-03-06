Американские морпехи выложили в Сеть фото голых коллег

Пентагон изучает сообщения о публикации фотографий обнаженных женщин из Корпуса морской пехоты США.

По информации американских СМИ, фотографии были размещены на странице United Marines («Сплоченные морпехи») в Facebook. К настоящему времени снимки удалены.



Точное количество лиц, причастных к публикации фото, не называется. Обстоятельства инцидента изучает Служба криминальных расследований ВМС. По словам представительницы Корпуса морской пехоты США капитана Райан Алвис, виновных могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку их действия нарушают Единый кодекс военной юстиции.



Страница United Marines имеет около 30 тысяч подписчиков. Большую часть из них составляют бывшие и нынешние морпехи.