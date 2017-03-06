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  • 06.03, 18:12

Американские морпехи выложили в Сеть фото голых коллег

2 комментария
Американские морпехи выложили в Сеть фото голых коллег

Американские морпехи выложили в Сеть фото голых коллег

Американские морпехи выложили в Сеть фото голых коллег
  • Фото: youtube.com

    • Пентагон изучает сообщения о публикации фотографий обнаженных женщин из Корпуса морской пехоты США.

    По информации американских СМИ, фотографии были размещены на странице United Marines («Сплоченные морпехи») в Facebook. К настоящему времени снимки удалены.

    Точное количество лиц, причастных к публикации фото, не называется. Обстоятельства инцидента изучает Служба криминальных расследований ВМС. По словам представительницы Корпуса морской пехоты США капитана Райан Алвис, виновных могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку их действия нарушают Единый кодекс военной юстиции.

    Страница United Marines имеет около 30 тысяч подписчиков. Большую часть из них составляют бывшие и нынешние морпехи.

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