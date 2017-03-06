Путин поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта

Сегодня поздравления принимает первая женщина, покорившая космос. Валентине Терешковой — 80 лет.
После трех дней на орбите в 1963 году скромная девушка из ярославской глубинки стала национальным героем, вся страна знала ее позывной «Чайка» и слова, которые она произнесла перед полетом: «Эй, небо, сними шляпу!».
В 60-х быть похожей на Терешкову мечтала едва ли не половина советских женщин. Впрочем, и сейчас она держит очень высокую планку: работает в Госдуме, занимается общественными проектами и говорит, что готова снова полететь в космос «хоть сейчас». Валентину Терешкову поздравил президент Владимир Путин.
Владимир Путин: «Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем»
Валентина Терешкова: «Спасибо большое, я тронута. Спасибо огромное».
Владимир Путин: «Вам спасибо большое за ваше служение Отечеству. Начиная с вашего легендарного полета в космос вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству, причем в разных местах, на разных должностях. И сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной думе. Я знаю, как вы любите нашу большую, общую родину — Россию — и свою малую — Ярославль. Все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в вашем сердечном отношении к родине».
Путин вручил Терешковой подарки: скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайка над Волгой». Как отметил президент, картина была создана в родных для Валентины Терешковой местах — в Ярославской области. Обсудили на встрече и то, что сейчас происходит в регионе, где недавно временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Миронов.
Валентина Терешкова: «Огромное вам спасибо за Ярославскую область, за то, что вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать».
Владимир Путин: «Ему (врио губернатора Дмитрию Миронову — ред.) нужна будет ваша поддержка. Знаю, что он действительно реально выкладывается, старается. Еще много нужно будет сделать для того, чтобы люди поверили и поддержали его».
Валентина Терешкова: «Мы постараемся».
Сегодня выставка под названием «Чайка. Первый полет» открылась в стенах Госдумы. Все ее экспонаты связаны с полетом Терешковой — 400-килограммовое катапультное кресло, вентиляционный костюм с вышитой на плече птицей и другие предметы, побывавшие вместе с Терешковой на орбите.
В 60-х быть похожей на Терешкову мечтала едва ли не половина советских женщин. Впрочем, и сейчас она держит очень высокую планку: работает в Госдуме, занимается общественными проектами и говорит, что готова снова полететь в космос «хоть сейчас». Валентину Терешкову поздравил президент Владимир Путин.
Владимир Путин: «Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем»
Валентина Терешкова: «Спасибо большое, я тронута. Спасибо огромное».
Владимир Путин: «Вам спасибо большое за ваше служение Отечеству. Начиная с вашего легендарного полета в космос вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству, причем в разных местах, на разных должностях. И сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной думе. Я знаю, как вы любите нашу большую, общую родину — Россию — и свою малую — Ярославль. Все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в вашем сердечном отношении к родине».
Путин вручил Терешковой подарки: скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайка над Волгой». Как отметил президент, картина была создана в родных для Валентины Терешковой местах — в Ярославской области. Обсудили на встрече и то, что сейчас происходит в регионе, где недавно временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Миронов.
Валентина Терешкова: «Огромное вам спасибо за Ярославскую область, за то, что вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать».
Владимир Путин: «Ему (врио губернатора Дмитрию Миронову — ред.) нужна будет ваша поддержка. Знаю, что он действительно реально выкладывается, старается. Еще много нужно будет сделать для того, чтобы люди поверили и поддержали его».
Валентина Терешкова: «Мы постараемся».
Сегодня выставка под названием «Чайка. Первый полет» открылась в стенах Госдумы. Все ее экспонаты связаны с полетом Терешковой — 400-килограммовое катапультное кресло, вентиляционный костюм с вышитой на плече птицей и другие предметы, побывавшие вместе с Терешковой на орбите.
К юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой собрали ее фотографии.Опубликовано НТВ 5 марта 2017 г.
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