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  • 06.03, 18:12
Картины художников послевоенной Европы привезли в Москву. Москва, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Картины художников послевоенной Европы привезли в Москву

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Картины художников послевоенной Европы привезли в Москву

Картины художников послевоенной Европы привезли в Москву

Картины художников послевоенной Европы привезли в Москву

    С сегодняшнего дня в Москве можно посетить выставку, которая приоткрывает завесу тайны в творчестве десятков художников послевоенной Европы. Грандиозный проект «Лицом к будущему» подготовили совместно с зарубежными коллегами сотрудники музея имени Пушкина. Экспозиция представляет работы как признанных мастеров, так и малоизвестных авторов, чье творчество незнакомо широкой аудитории.

    На выставке представлены 200 работ из более чем 50 коллекций. От хорошо привлекающих публику Шагала и Дейнеки до авторов, фамилии которых не всем знакомы. Тем удивительнее, насколько синхронно мыслят художники, разделяемые тысячами километров и железным занавесом.

    Марина Лошак, директор музея имени Пушкина: «Все темы, о которых мы говорим, темы, которые философского склада, которые собирают художников в определенном пространстве, они складывают картинку, где география пребывания художника вообще не важна. Где важен только тот шаг, который он сделал. И выясняется, что шаги все те же, только имена художников меняются».

    Для зрителя выставка — не просто легкое путешествие в послевоенную Европу, а скорее, работа, требующая погружения и осмысления. В Пушкинском с волнением ждут, сколько людей решатся ее проделать. Время есть — до 21 мая.

    Подробности — в видеоматериале.

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