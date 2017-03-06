Олланд признал «угрозу» победы Ле Пен на президентских выборах

Президент Франции Франсуа Олланд признал существование вероятности того, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен выиграет президентские выборы.
В интервью газете Le Monde Олланд отметил, что популярность ультраправых достигла максимума за последние 30 лет.
Франсуа Олланд: «Угроза существует. Ультраправые никогда не были так высоко за последние 30 лет, но Франция не уступит».
По его словам, на выборах будет стоять не только вопрос «судьбы Франции», но будущее «европейской структуры».
Франсуа Олланд: «Если так случится, что кандидат от „Национального фронта“ победит, она сразу займется процессом выхода страны из зоны евро и даже из Европейского союза. Это цель всех популистов, откуда бы они ни были: покинуть Европу, закрыться от мира и представить себе будущее, окруженное различными барьерами и границами, за которыми следят с наблюдательных пунктов».
Заместитель председателя «Национального фронта» Флориан Филиппо в ответ на эти заявления призвал Олланда «помолчать».
Флориан Филиппо: «Пусть президент, итоги работы которого настолько ужасны, что он даже не смог баллотироваться на второй срок, так ему стыдно, помолчит. Смирится и помолчит».
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
Франсуа Олланд: «Угроза существует. Ультраправые никогда не были так высоко за последние 30 лет, но Франция не уступит».
По его словам, на выборах будет стоять не только вопрос «судьбы Франции», но будущее «европейской структуры».
Франсуа Олланд: «Если так случится, что кандидат от „Национального фронта“ победит, она сразу займется процессом выхода страны из зоны евро и даже из Европейского союза. Это цель всех популистов, откуда бы они ни были: покинуть Европу, закрыться от мира и представить себе будущее, окруженное различными барьерами и границами, за которыми следят с наблюдательных пунктов».
Заместитель председателя «Национального фронта» Флориан Филиппо в ответ на эти заявления призвал Олланда «помолчать».
Флориан Филиппо: «Пусть президент, итоги работы которого настолько ужасны, что он даже не смог баллотироваться на второй срок, так ему стыдно, помолчит. Смирится и помолчит».
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
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