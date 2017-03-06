Священники погрузились с аквалангами к затопленному храму в Рыбинском водохранилище

Весьма необычная новость пришла с побережья Рыбинского водохранилища. Там под лед с аквалангами погрузились священники. Они изучают старинный затопленный храм.

Результатов этой экспедиции церковнослужители ждали с особым трепетом. Ведь с ее помощью удалось приоткрыть тайны православного храма, который еще в XIX веке был затоплен вместе с усадьбой Иловна. Конечно, это место всегда манило профессиональных дайверов, да и просто любителей. Но на этот раз погружение совершили священники. До этого почти месяц они готовились с инструкторами. А затем облачились в водолазные костюмы и отправились на изучение старинной церкви в Рыбинском водохранилище. Первым в прорубь спустился отец Иннокентий.



Чуть дальше на водохранилище находится еще одна прорубь. Там усадьба Мусиных-Пушкиных. Возле этого места стоит судно на воздушной подушке. Исследователи обнаружили под водой аркаду набережной. Стены самой усадьбы — практически в первозданном виде.



А там, где располагалась каменная церковь, остались одни развалины. Но священникам сегодня, можно сказать, повезло. Им удалось обнаружить небольшой фрагмент колокола с изображением Николая Чудотворца.



Ольга Акулова, участница экспедиции «Затопленные святыни Мологского края»: «Мне кажется, это все-таки некая знаменательная такая находка, поскольку Николай Чудотворец покровительствует морякам, путешественникам».



Эксперты подтвердили: колокол действительно звучал на территории затопленного храма. Конечно, по такому небольшому осколку, говорят священники, сложно делать какие-то однозначные выводы. Но учитывая уникальные особенности находки, ее вес и приблизительный диаметр, можно сделать лишь предварительные заключения.



Роман, иеродьякон, руководитель Даниловского колокольного центра: «Было определено, что этот колокол весил порядка 320 килограммов, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Надо принять во внимание, что литье очень качественное, то есть это не провинциальное литье».



Удалось определить и примерный возраст колокола — он был отлит в конце XVIII века. И, вполне вероятно, что он был создан на заводе Струговщиковых в Москве. Определили это по характерному орнаменту вокруг изображения Николая Чудотворца.



Специалисты не исключают, что святыню решат отреставрировать. Это, кстати, возможно с помощью 3D-моделирования, даже несмотря на небольшие размеры находки. К слову, этот фрагмент, по мнению священников, поможет понять, как именно выглядел затопленный храм, а также каких он был размеров.



Подробности — в видеоматериале.